22.11.2019 19:54

В Харькове состоялся фестиваль национальных культур (ФОТО)

Гала-концерт XIII Городского фестиваля национальных культур «Харьков - наш дом» прошел сегодня, 22 ноября, в Муниципальном центре культурных инициатив.



//city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие творческие коллективы более 20 национально-культурных объединений. Они исполнили традиционные танцевальные и музыкальные композиции своих стран.

В начале концерта заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан поблагодарила участников фестиваля за активную жизненную позицию и стремление не забывать свои исторические корни.

«Вы сегодня очень красивые и колоритные, сами пошили костюмы себе, своим детям и внукам. По всему видно, что вами движет искреннее желание сберечь культуру своего народа, через годы и поколения пронести знания, традиции и язык, которые когда-то вам дали предки. По той или иной причине судьба привела вас в город Харьков - родились вы тут или приехали, неважно, вы все теперь - харьковчане! Спасибо за вашу деятельность, за ваше терпение, за то, что делаете Харьков культурно богаче», - сказала Светлана Горбунова-Рубан.

Вице-мэр также вручила призы самым активным участникам фестиваля.

Отметим, что в Харьковской области проживают представители более ста национальностей и народностей. В городе зарегистрировано более 70 национально-культурных объединений, деятельность которых охватывает 25% населения города. Наиболее многочисленные национальности Харькова - украинцы, русские, белорусы, евреи, армяне, азербайджанцы, грузины, татары.