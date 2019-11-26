26.11.2019 18:36

На выходных в Харькове - фестиваль «Гопакфест»

Фестиваль украинского танца пройдет 30 ноября 2019 года во Дворце культуры железнодорожников.



//kharkivoda.gov.ua

В Харьков на праздник украинского искусства съедутся около 600 танцоров из семи областей Украины в возрасте от 10 до 65 лет. Кроме танцевальной программы, гости фестиваля смогут увидеть показательные выступления по национальным боевым искусствам в категориях «однотан» и «двотан». Свои боевые навыки продемонстрируют воспитанники семи различных школ национальных боевых искусств.

В жюри фестиваля - выдающиеся деятели украинской хореографии: Борис Колногузенко, Карина Островская, Ольга Лиманская, Вячеслав Витковский, Александр Нестеров, Валерий Шкориненко и известные мастера национальных боевых искусств.

Все мероприятия фестиваля будут транслироваться в режиме онлайн на интернет-канале «ПИКУ-ТВ» с проведением голосования на приз зрительских симпатий.

Место проведения: Дворец культуры железнодорожников (ул. Большая Панасовская, 83-А). Начало конкурсной программы - в 10:00, начало гала-концерта - в 19:00. Телефон оргкомитета - (097) 076-65-48.

Мероприятие проводится при поддержке ХОГА, КУ «Харьковский областной центр молодежи» и Харьковского областного отделения Национального хореографического союза Украины.