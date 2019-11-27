27.11.2019 11:45

Решением сессии горсовета Харьков присоединили к Всемирной федерации туристических городов

Харьков – первый город в Украине, который вошел во Всемирную федерацию туристических городов.



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Главным лозунгом ВФТГ является: "Туризм делает жизнь в городах прекрасней".

Федерация позиционируется как некоммерческая международная неправительственная организация, на добровольных началах объединяющая основные мировые туристические города и соответствующие туристические организации.

В настоящее время в ВФТГ входят сотни зарубежных городов, включая Лос-Анджелес, Вену, Москву, Барселону, Берлин, а также 17 китайских городов, включая Тяньцзинь, Чунцин, Гуанчжоу, Чэнду, Нанкин, Ухань.

Заместитель директора Департамента международного сотрудничества Юлия Згурская напомнила, что, в мае на туристическом форуме городской голова Геннадий Кернес подписал заявку о вступлении города в WTCF. Организация рассмотрела заявку и приняла положительное решение.

Так Харьков стал первым городом в Украине, который вошел во Всемирную федерацию туристических городов, штаб квартира которой расположена в Пекине (КНР). Юлия Згурская отметила, что информация о городе будет распространяться на мировом уровне, потому что кроме городов членами WTCF являются различные организации, связанные с туризмом, – туроператоры, авиакомпании и пр. Стоит также ждать туристов из Китая.

«Китайцы - самая путешествующая нация, которая тратит более 10% своего ВВП на развитие туризма. Этот рынок является одним из целевых не только для Харькова, но и любого европейского туристического города. Наша цель – распространить как можно больше информации о Харькове и его достопримечательностях. Членство в ВФТГ также стимулирует развитие туристической инфраструктуры. Мы уже готовим гидов на китайском языке, занимаемся переводом на китайский табличек с QR-кодами, которые были установлены ранее», - сообщила Юлия Згурская.

По ее словам, туристы из Китая не приезжают в один город на несколько дней. Поэтому Харьков работает с другими украинскими городами, чтобы предложить туристам совместные продукты и они могли познакомиться с разными регионами Украины.

Напомним, что в сентябре харьковская делегация приняла участие в саммите Всемирной федерации туристических городов, который проходил в Хельсинки (Финляндия). Мероприятие объединило более 400 делегатов из 100 городов 50-ти стран, а также представителей международных туристических организаций.