Туристический потенциал Харькова продемонстрировали Украине и ЕБРР (ФОТО)

Делегация Харьковского горсовета приняла участие в форуме «Конкурентоспособный туристический сектор Украины - путь вперед», который состоялся 26 ноября в Киеве.
В мероприятии приняли участие руководители Европейского банка реконструкции и развития, депутаты Верховной Рады, занимающиеся вопросами развития туризма, руководство Министерства экономики торговли и сельского хозяйства, а также представители украинских городов.
На форуме была представлена дорожная карта развития сферы туризма в Украине в рамках инициативы «EU4 Businnes» при поддержке ЕБРР. Также в ходе мероприятия заместитель директора Департамента международного сотрудничества Юлия Згурская презентовала туристический потенциал и перспективы развития туристического сектора в Харькове.
Отметим, форум прошел в рамках Европейской недели предпринимательства, которая является общеевропейской кампанией по развитию малого и среднего бизнеса и оказывает содействие предпринимательству и информированию о поддержке ЕС развития частного сектора.
Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность, однако не перегибайте палку: это чревато конфликтами и спорами.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Слабый гололед.
27 ноября – Филиппов день. После него начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
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