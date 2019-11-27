27.11.2019 13:38

Туристический потенциал Харькова продемонстрировали Украине и ЕБРР (ФОТО)

Делегация Харьковского горсовета приняла участие в форуме «Конкурентоспособный туристический сектор Украины - путь вперед», который состоялся 26 ноября в Киеве.



// city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие руководители Европейского банка реконструкции и развития, депутаты Верховной Рады, занимающиеся вопросами развития туризма, руководство Министерства экономики торговли и сельского хозяйства, а также представители украинских городов.

На форуме была представлена дорожная карта развития сферы туризма в Украине в рамках инициативы «EU4 Businnes» при поддержке ЕБРР. Также в ходе мероприятия заместитель директора Департамента международного сотрудничества Юлия Згурская презентовала туристический потенциал и перспективы развития туристического сектора в Харькове.



Отметим, форум прошел в рамках Европейской недели предпринимательства, которая является общеевропейской кампанией по развитию малого и среднего бизнеса и оказывает содействие предпринимательству и информированию о поддержке ЕС развития частного сектора.