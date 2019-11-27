27.11.2019 15:49

Лига юмора: определились полуфиналисты (ФОТО)

Четвертьфинал Харьковской городской школьной лиги юмора состоялся 26 ноября во Дворце студентов НТУ «ХПИ».



//city.kharkov.ua

В игре приняли участие 18 школьных команд Харькова, которые сыграли конкурс «Музыкальная визитная карточка». В полуфинал вышли 14 лучших команд, которые сразятся в феврале следующего года за выход в финал.

Организаторы - Харьковский городской центр досуга молодежи, Департамент образования, Департамент по делам семьи, молодежи и спорта.