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27.11.2019  15:49   

Лига юмора: определились полуфиналисты (ФОТО)

Четвертьфинал Харьковской городской школьной лиги юмора состоялся 26 ноября во Дворце студентов НТУ «ХПИ».


//city.kharkov.ua
В игре приняли участие 18 школьных команд Харькова, которые сыграли конкурс «Музыкальная визитная карточка». В полуфинал вышли 14 лучших команд, которые сразятся в феврале следующего года за выход в финал.
 
Организаторы - Харьковский городской центр досуга молодежи, Департамент образования, Департамент по делам семьи, молодежи и спорта.
 
 
 
 
 
 
Тэги:  лига юмора, четвертьфинал, харьков
 
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