27.11.2019 16:47

Харьковчане принимают участие в международной туристической конференции

Делегация Харьковского горсовета участвует в конференции Всемирной организации туристических городов (WTCF), которая проходит 26-27 ноября в городе Самарканд (Узбекистан).



//city.kharkov.ua

В ней принимают участие представители туристических городов из более десяти стран мира, руководители Самаркандского региона и Всемирной организации туристических городов, представители Шанхайской организации сотрудничества, руководства Государственного комитета по развитию туризма Республики Узбекистан, представители туристической индустрии из нескольких регионов Узбекистана и Китая.

Тема конференции - сотрудничество и развитие туризма. В рамках мероприятия проходят встречи с участием туристических компаний для дальнейшего сотрудничества, секции «Рынок выездного туризма в Китае и сотрудничество в сфере туризма», а также «Инвестиции в туризм и региональное развитие».