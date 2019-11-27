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27.11.2019  16:47   

Харьковчане принимают участие в международной туристической конференции

Делегация Харьковского горсовета участвует в конференции Всемирной организации туристических городов (WTCF), которая проходит 26-27 ноября в городе Самарканд (Узбекистан).


//city.kharkov.ua
В ней принимают участие представители туристических городов из более десяти стран мира, руководители Самаркандского региона и Всемирной организации туристических городов, представители Шанхайской организации сотрудничества, руководства Государственного комитета по развитию туризма Республики Узбекистан, представители туристической индустрии из нескольких регионов Узбекистана и Китая.
 
Тема конференции - сотрудничество и развитие туризма. В рамках мероприятия проходят встречи с участием туристических компаний для дальнейшего сотрудничества, секции «Рынок выездного туризма в Китае и сотрудничество в сфере туризма», а также «Инвестиции в туризм и региональное развитие».
Источник:   Городской совет
 Тэги:  международная конференция, туризм, харьков
 
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