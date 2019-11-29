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29.11.2019  18:02   

Владимир Оглоблин открывает цикл лекций по истории фотографии «Написано светом»

Первая встреча на тему «Время Федецкого» пройдет 5 декабря в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины».


// ХОГА
В галерее начинается цикл, посвященный мастерам светописи. Одним из них был выдающийся фотограф конца 19 – начала 20 века, фотографический новатор и один из выдающихся европейских мастеров фотографии, участник международной фотографической выставки в Париже Альфред Федецкий. Он сделал большое количество портретов известных людей того времени, в том числе выдающихся харьковчан. Также был первым, кто снял кинофильм в Российской империи (в 1896 году), всего через год после первого фильма братьев Люмьер.

На основе работ Альфреда Федецкого на лекции будут раскрыты секреты возникновения фотографии на Слобожанщине.

Вход – свободный по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).

Источник:   ХОГА
 Тэги:  лекция, харьков, оглоблин, федецкий
 
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