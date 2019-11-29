Владимир Оглоблин открывает цикл лекций по истории фотографии «Написано светом»

Первая встреча на тему «Время Федецкого» пройдет 5 декабря в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины».
На основе работ Альфреда Федецкого на лекции будут раскрыты секреты возникновения фотографии на Слобожанщине.
Вход – свободный по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).
Пришло время действовать! День хорош для решения финансовых вопросов и вообще – для проведения своей линии во всем, что вы считаете нужным.
«День дню рознь: нынче тепло, а завтра мороз», – народная мудрость как нельзя лучше подходит к описанию нынешнего уикэнда.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
влажн.:
давл.:
ветер: