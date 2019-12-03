03.12.2019 18:01

Харьковчан приглашают на литературный вечер

Литературный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения румейского поэта и переводчика Леонтия Кирьякова, состоится 7 декабря в Центральной научной библиотеке Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.



// city.kharkov.ua

Мероприятие организовано с целью чествования памяти румейского поэта и популяризации румейской литературы. В ходе мероприятия гостям расскажут о творчестве поэта, а также его активной деятельности по возрождению румейского языка.

Вечер проведут гости с малой родины Леонтия Кирьякова - мариупольского Приазовья: директор Музея истории и этнографии греков Приазовья Татьяна Богадица и исследовательница румейской литературы Олимпиада Хаджинова.



Начало мероприятия – в 13:00.



Место проведения: ЦНБ ХНУ им. Каразина, конференц-зал (пл. Свободы, 4).



Отметим, Леонтий Кирьяков стоял у истоков возрождения греческого национального движения в Украине. В 1989 году в Мариуполе с его участием состоялась первая радиопередача на румейском языке.



Организаторы мероприятия - Общественная организация «Харьковское городское общество греков «Гелиос» и Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина.



Справка. Кирьяков Леонтий Нестерович (1919-2008) - известный греческий поэт, переводчик, родился 8 мая 1919 года в пос. Сартана в греческой крестьянской семье – выходцев из Крыма. Румейский поэт и переводчик, проводил активную работу по возрождению румейского языка и литературы. Автор многих поэтических сборников на румейском, украинском, русском языках, а также составитель российско-румейско-новогреческого словаря на 10 тыс. слов. За 10 лет на общественных началах выпустил в свет 17 греческих сборников. Леонтий Кирьяков перевел на румейский язык произведения Тараса Шевченко, Леси Украинки, Ивана Франко, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и пр. Сделал поэтические переводы на румейский язык «Слово о полку Игореве», «Витязь в тигровой шкуре» и др.



В 1978 году стал членом Национального союза писателей Украины, лауреат Литературной премии имени Максима Рыльского (1995 г.).