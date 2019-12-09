В центральной галерее Харькова открывается Рождественская выставка

09.12.2019 10:36

Экспозицию «Рождественский подарок Слобожанщине» можно посмотреть с 19 декабря по 11 января.

На выставке, которая откроется в галерее «Искусство Слобожанщины» 19 декабря в 12:00, представлены более 200 работ, среди которых - работы преподавателей, выпускников и учеников Изюмской детской художественной школы им. Васильковского, выполненные в техниках живописи (масло, гуашь) и графики (рисунок карандашом, пастель, акварель).

Большую часть выставки составляют произведения декоративно-прикладного искусства: батик, бисер, бумажные изделия, мозаика, вышивка, набивные работы. Также представлены скульптурные миниатюры.

Справка. Изюмская детская художественная школа имени Васильковского - начальное специализированное художественное учебное заведение системы внешкольного образования Министерства культуры Украины.

Первый набор учащихся художественных классов, которые были открыты при Изюмской детской музыкальной школе, состоялся в сентябре 1988 года, а уже через два года на площади Садовой была возведена постройка собственного помещения учебного заведения, и с 1 сентября 1990 года Изюмская детская художественная школа начала действовать как самостоятельное заведение. 270 воспитанников изучают здесь живопись, рисунок, композицию, историю изобразительного искусства; керамику, художественную вышивку, декоративную роспись, батик, бумажную пластику, флористику, роспись и другие техники.

В августе 2010 года школе было присвоено имя выдающегося изюмчанина, известного художника Сергея Васильковского.

Во время работы выставки пройдут мероприятия:

20 декабря в 17:00 – торжественное открытие персональной фотовыставки Валентины Белоусовой «Натюрморт. Классика жанра и другое»;

24 декабря в 16:00 - просмотр видеозаписи мероприятия мирового уровня, посвященного Рождественским праздникам.

3 января в 17:00 - спектакль Малого театра марионеток «Вертеп».