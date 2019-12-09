В центральной галерее Харькова открывается Рождественская выставка

Экспозицию «Рождественский подарок Слобожанщине» можно посмотреть с 19 декабря по 11 января.
Большую часть выставки составляют произведения декоративно-прикладного искусства: батик, бисер, бумажные изделия, мозаика, вышивка, набивные работы. Также представлены скульптурные миниатюры.
Справка. Изюмская детская художественная школа имени Васильковского - начальное специализированное художественное учебное заведение системы внешкольного образования Министерства культуры Украины.
Первый набор учащихся художественных классов, которые были открыты при Изюмской детской музыкальной школе, состоялся в сентябре 1988 года, а уже через два года на площади Садовой была возведена постройка собственного помещения учебного заведения, и с 1 сентября 1990 года Изюмская детская художественная школа начала действовать как самостоятельное заведение. 270 воспитанников изучают здесь живопись, рисунок, композицию, историю изобразительного искусства; керамику, художественную вышивку, декоративную роспись, батик, бумажную пластику, флористику, роспись и другие техники.
В августе 2010 года школе было присвоено имя выдающегося изюмчанина, известного художника Сергея Васильковского.
Во время работы выставки пройдут мероприятия:
20 декабря в 17:00 – торжественное открытие персональной фотовыставки Валентины Белоусовой «Натюрморт. Классика жанра и другое»;
24 декабря в 16:00 - просмотр видеозаписи мероприятия мирового уровня, посвященного Рождественским праздникам.
3 января в 17:00 - спектакль Малого театра марионеток «Вертеп».
Для всех, кто не относится к работоголикам, день очень даже неплох. Звезды склоняют к тому, чтобы сходить на прогулку или в кино, пообщаться с друзьями, заняться шоппингом, в конце концов – всласть помечтать.
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