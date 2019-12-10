10.12.2019 17:57

В Харькове презентуют книгу о неизвестных страницах украинской эллинизации

Презентация двухтомного литературно-документального издания «Среди непонятых стремлений и неоцененных утрат…» состоится 14 декабря в Центральной научной библиотеке Харьковского национального университета им. Каразина (пл. Свободы, 4, 8-й этаж, читальный зал №1).



://city.kharkov.ua/

Как сообщили организаторы, мероприятие приурочено к трагической дате - началу «греческой» операции НКВД в Украине в декабре 1937 года.



Этим изданием был завершен десятилетний проект исследования национально-культурных процессов в греческой среде Украины 1920-1930 годов, которые происходили в ходе так называемой коренизации - одной из политических кампаний в национальном вопросе в первые годы советской власти.



Книга создана на базе уникальных документов как памятник украинской эллинизации и ее организаторам, информацию о которых авторам приходилось собирать во многих государственных, отраслевых и частных архивах, библиотеках и музеях Украины, России, Греции. Они глубоко исследовали этот период в истории греков Украины в местах их компактного проживания, проанализировали все доступные материалы и документы, воссоздав правдивые события того времени.



Презентацию книги проведет один из авторов издания - Елена Узбек.



Начало мероприятия - в 14:00, вход - свободный.