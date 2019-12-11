В харьковской галерее пройдет встреча с победителями фотоконкурса

11 декабря в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины» состоится творческая встреча с победителями конкурса современных фотографов «Нескучное: Фотовзгляд», посвященного Зинаиде Серебряковой.
На творческой встрече вы сможете встретиться с победителями конкурса - Владимиром Оглоблиным, Еленой Довженко, Евгением Алексеенко и Сергеем Голубом, послушать рассказ об их творческие пути, об интересных путешествиях и задать вопрос.
В работах авторов присутствуют не только индивидуальные взгляды на малую Родину выдающейся художницы Зинаиды Серебряковой, но и размышления о связи человека и природы, прошлого и настоящего, о взаимосвязи всего сущего в нашем мире.
Кроме того, гости галереи во время встречи смогут увидеть слайд-шоу работ победителей конкурса современных фотографов «Нескучное: Фотовзгляд», посвященного Зинаиде Серебряковой.
Вход свободный по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.
Сегодня отмечаются День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола, День Нобеля...
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