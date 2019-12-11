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11.12.2019  08:38   

В харьковской галерее пройдет встреча с победителями фотоконкурса

11 декабря в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины» состоится творческая встреча с победителями конкурса современных фотографов «Нескучное: Фотовзгляд», посвященного Зинаиде Серебряковой.


// cultura.kh.ua

На творческой встрече вы сможете встретиться с победителями конкурса - Владимиром Оглоблиным, Еленой Довженко, Евгением Алексеенко и Сергеем Голубом, послушать рассказ об их творческие пути, об интересных путешествиях и задать вопрос.

В работах авторов присутствуют не только индивидуальные взгляды на малую Родину выдающейся художницы Зинаиды Серебряковой, но и размышления о связи человека и природы, прошлого и настоящего, о взаимосвязи всего сущего в нашем мире.

Кроме того, гости галереи во время встречи смогут увидеть слайд-шоу работ победителей конкурса современных фотографов «Нескучное: Фотовзгляд», посвященного Зинаиде Серебряковой.

Вход свободный по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).

Тэги:  творческая встреча, харьков
 
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