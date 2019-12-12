О редком явлении в культуре расскаждут харьковчанам

12 декабря в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины» состоится лекция «Александр Николаевич Бенуа. Лицо времени».
Лектор – кандидат культурологии Татьяна Власова – расскажет о жизненном пути и многогранный талант Александра Бенуа - художника, исследователя, культурного деятеля и родственника нашей выдающейся землячки Зинаиды Серебряковой.
Александр Бенуа - редкое в своем роде явление в истории русской культуры. Он был тонким историческим живописцем, прекрасным иллюстратором, одним из крупнейших мастеров театрально-декорационного искусства, глубоким и проникновенным художественным критиком, историком искусства.
По всеохватности его художественного дара он был назван "самой пушкинской человеком" за многие десятилетия русской культуры.
А. Бенуа - идеолог и вдохновитель объединения «Мир искусства», что сделал колоссальное влияние на своих современников.
Вход свободный по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).
Сегодня Фортуна будет щедра на подарки. День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Сухопутные войска являются главным носителем боевого могущества независимого Украинского государства.
влажн.:
давл.:
ветер: