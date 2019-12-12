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12.12.2019  09:01   

О редком явлении в культуре расскаждут харьковчанам

12 декабря в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины» состоится лекция «Александр Николаевич Бенуа. Лицо времени».


// cultura.kh.ua

Лектор – кандидат культурологии Татьяна Власова – расскажет о жизненном пути и многогранный талант Александра Бенуа - художника, исследователя, культурного деятеля и родственника нашей выдающейся землячки Зинаиды Серебряковой.

Александр Бенуа - редкое в своем роде явление в истории русской культуры. Он был тонким историческим живописцем, прекрасным иллюстратором, одним из крупнейших мастеров театрально-декорационного искусства, глубоким и проникновенным художественным критиком, историком искусства.

По всеохватности его художественного дара он был назван "самой пушкинской человеком" за многие десятилетия русской культуры.

А. Бенуа - идеолог и вдохновитель объединения «Мир искусства», что сделал колоссальное влияние на своих современников.

Вход свободный по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).

Тэги:  лекция, харьков
 
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