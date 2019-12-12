12.12.2019 11:41

Натюрморт «живьем»: харьковчанам презентуют новую фотовыставку

С 20 декабря по 1 февраля в галерее «Искусство Слобожанщины» пройдет фотовыставка Валентины Белоусовой «Натюрморт. Классика жанра и прочее».



// cultura.kh.ua

Торжественное открытие фотовыставки состоится 20 декабря в 17:00

На выставке Валентины Белоусовой будут представлены как классические по своей форме натюрморты, так и творческие эксперименты автора. Натюрморты Валентины – это не только красивые предметные композиции, но и определенное содержание, характер и эмоции.



«Натюрморт является одним из наиболее интересный и сложных жанров искусства, в том числе - фотографии. В отличие от пейзажа, в котором важную роль играет наблюдательность, выявление необходимых ракурсов и фиксация того, что уже скомпановано природой, в натюрморте вся организация процесса полностью зависит от человека. Идея, подбор, расположение и взаимосвязь объектов, настройки света ... В этом жанре важны не только хорошая фантазия, хорошее чувство цвета и композиции, а и главное - эмоции, умение из мертвой природы сделать живое изображение», – рассказали организаторы.