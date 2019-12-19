19.12.2019 09:41

Уникальные артефакты из Бельского городища выставят в Харькове

20 декабря в музее археологии ХНУ состоится выставка уникальных артефактов из Бельского городища, что на Полтавщине.



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11 августа этого года во время археологических раскопок кургана на могильнике «Скоробор» на территории ИКЗ «Бельск» экспедиция Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина обнаружила остатки захоронения середины VI в. до н. э. Захоронение чудом осталось незамеченным грабителями и селитроварами и сохранилось до нашего времени в первоначальном виде, сообщили на странице университета в Facebooke.



Предварительно археологи анонсировали о находке следующих артефактов: бронзового зеркала, бронзового браслета, бусин (янтарь, хрусталь, сердолик), украшений из желтого металла (серьги, фрагменты головного убора), керамики (черпаки, фрагменты корчаги и другой посуды), каменного подноса (песчаник), остатков сопутствующей пищи (кости животного). Также нашли акинак, копье, колчан с бронзовыми наконечниками стрел и древками, костяные псалии, другие фрагменты конской сбруи.



Эти находки из кургана презентуют впервые. Выставка продлится с 13:30 до 16:30.