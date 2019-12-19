Уникальные артефакты из Бельского городища выставят в Харькове

20 декабря в музее археологии ХНУ состоится выставка уникальных артефактов из Бельского городища, что на Полтавщине.
11 августа этого года во время археологических раскопок кургана на могильнике «Скоробор» на территории ИКЗ «Бельск» экспедиция Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина обнаружила остатки захоронения середины VI в. до н. э. Захоронение чудом осталось незамеченным грабителями и селитроварами и сохранилось до нашего времени в первоначальном виде, сообщили на странице университета в Facebooke.
Предварительно археологи анонсировали о находке следующих артефактов: бронзового зеркала, бронзового браслета, бусин (янтарь, хрусталь, сердолик), украшений из желтого металла (серьги, фрагменты головного убора), керамики (черпаки, фрагменты корчаги и другой посуды), каменного подноса (песчаник), остатков сопутствующей пищи (кости животного). Также нашли акинак, копье, колчан с бронзовыми наконечниками стрел и древками, костяные псалии, другие фрагменты конской сбруи.
Эти находки из кургана презентуют впервые. Выставка продлится с 13:30 до 16:30.
Прислушайтесь к своей интуиции и к своим снам – сегодня они способны дать немало ценных советов. Кроме того, день хорош для денежных вложений, но не подходит для покупок.
Нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Ночью и утром местами по области слабый гололед. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
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