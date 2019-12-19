В центре творчества «Исток» прошел праздник для детей (ФОТО)

Праздничное мероприятие по случаю Дня святого Николая состоялось сегодня, 19 декабря, во Дворце детского и юношеского творчества «Исток» в Индустриальном районе.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться.
Погода порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Сегодня православные христиане отмечают День святого Николая Чудотворца – покровителя моряков, купцов и детей.
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