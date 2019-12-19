19.12.2019 19:48

В центре творчества «Исток» прошел праздник для детей (ФОТО)

Праздничное мероприятие по случаю Дня святого Николая состоялось сегодня, 19 декабря, во Дворце детского и юношеского творчества «Исток» в Индустриальном районе.



//city.kharkov.ua

Для детей творческие коллективы центра подготовили концерт.

Также для участников праздника провели различные мастер-классы. Так, для учащихся начальной школы состоялась игровая программа «Всем весело» и выступление театра-студии «Детский квартал», для школьников средних классов провели уроки по брэйк-дансу, тхэквондо, а также мастер-класс по изготовлению новогодних открыток.

Кроме того, старшеклассники приняли участие в турнире по шашкам и посетили психологический тренинг.

В завершение праздника все участники получили подарки.