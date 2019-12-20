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20.12.2019  16:25   

В Харькове определили победителя Зимнего кубка КВН

Зимний кубок городской молодежной лиги «Клуб веселого настроения» состоялся 19 декабря во дворце студентов НТУ «ХПИ».


://city.kharkov.ua/

В игре приняли участие 13 команд из Харькова и других городов Украины, которые сыграли конкурс «Визитная карточка».

По итогам турнира, «Главный кубок» выиграла команда «Люди в погонах» Национального университета гражданской защиты Украины. «Малые кубки» достались командам «Осторожно, харьковчане» Национального медицинского университета, «Бонжур» школы №108, «Клуб брошенных парней «Анжела» (Харьков-Кривой Рог) и «Побег из ПГТ» НТУ «ХПИ».

Организатор мероприятия - Харьковский городской центр досуга молодежи.

Источник:   ХГС
 Тэги:  квн, кубок, зима, харьков, студенты
 
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