23.12.2019 13:32

Малый театр марионеток бесплатно покажет Вертеп

3 января в 17:00 в галерее «Мистецство Слобожанщини» состоится спектакль Малого театра Марионеток «Вертеп. Первый».



// cultura.kh.ua

В этом рождественском представлении куклы рассказывают свою историю и поднимают тему рождения Христа, Воли человека и его Веры.



В центре сюжета: Власть (Царь) приказывает своим воинам найти и убить всех младенцев, но на пути Ирода становится Рахиль, которая отказывается отдавать своего ребенка.



Таинственное действо «Вертеп. Первый» театр играет только в период Рождественских праздников. Этот спектакль открывает трилогию по Библейским мотивам



Спектакль был участником различных фестивалей Европы и СНГ, получил приз в номинации "Лучшая Спектакль и новаторское решение Традиционной Темы", Хрустального Ангелочка «Нябёси» за «Лучшее художественное оформление»



Вход свободный (по записи), тел. (057) 717-10-40.

Адрес: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).