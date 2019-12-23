Малый театр марионеток бесплатно покажет Вертеп

3 января в 17:00 в галерее «Мистецство Слобожанщини» состоится спектакль Малого театра Марионеток «Вертеп. Первый».
В этом рождественском представлении куклы рассказывают свою историю и поднимают тему рождения Христа, Воли человека и его Веры.
В центре сюжета: Власть (Царь) приказывает своим воинам найти и убить всех младенцев, но на пути Ирода становится Рахиль, которая отказывается отдавать своего ребенка.
Таинственное действо «Вертеп. Первый» театр играет только в период Рождественских праздников. Этот спектакль открывает трилогию по Библейским мотивам
Спектакль был участником различных фестивалей Европы и СНГ, получил приз в номинации "Лучшая Спектакль и новаторское решение Традиционной Темы", Хрустального Ангелочка «Нябёси» за «Лучшее художественное оформление»
Вход свободный (по записи), тел. (057) 717-10-40.
Адрес: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).
Рецепт сегодняшнего дня прост: не поддавайтесь вялости и апатии, через день-другой от нее не останется и следа, так что сегодня потратьте время с пользой, на самое важное.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Ночью и утром ожидается мелкий дождь.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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