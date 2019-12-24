24.12.2019 14:10

В Художественном музее – выставки с бесплатными аудиогидами

Ряд постоянных экспозиций и выставок с бесплатными аудиогидами или сопровождением экскурсовода пройдут в январе в Харьковском художественном музее (ул. Жен-Мироносиц, 11).



// city.kharkov.ua

Харьковчане могу посетить фотопроект харьковского фотографа Владимира Оглоблина «Красота, написанная светом», которая откроется 10 января. В рамках проекта будут представлены фотографии ХІХ - нач. ХХ вв. из коллекции Владимира Оглоблина.



«Исторический женский портрет, показанный на выставке, имеет не только несомненную художественную ценность, но и является источником краеведческого и общеисторического характера. Портретные фотографии женщин того времени имеют особый шарм – красивые наряды, модные прически и шляпки, особый антураж второго плана – все это несет на себе отпечаток эпохи», - отметили в музее.



В рамках музейного проекта «Незабытые имена земляков» состоится выставка, посвященная 110-летию со дня рождения харьковского художника Сергея Лунева - «Сергей Лунёв. Акварельная живопись». В экспозиции будут представлены работы мастера, хранящееся в Художественном музее и семье художника.



Также посетители смогут познакомиться с европейским искусством разных эпох, в том числе творчеством мастеров Италии и Нидерландов XV-XIХ веков, а также работами художников-модернистов ХХ века и др.



Кроме того, в музее пройдет выставка произведений из коллекции Ларисы Григорович (откроется 16 января), на которой представлены украинские народные женские костюмы Полтавщины из частного собрания, а также декоративная керамика и живопись из фондов Харьковского художественного музея.



Отметим, музей предлагает посетителям воспользоваться бесплатными аудиогидами (можно слушать с собственного смартфона) или заказать экскурсию с экскурсоводом.



Более подробную информацию о выставках можно узнать здесь.