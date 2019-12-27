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27.12.2019  11:08   

Зимние каникулы в Литмузее: выставка песочной анимации и жаркая Африка

Харьковский литературный музей подготовил программу на школьные зимние каникулы.


// city.kharkov.ua

В программе - выставка песочной анимации от студии Харьковского национального университета городского хозяйства им. А.Н. Бекетова. Экспозиция продлится до 30 января, а 10 января пройдет мастер-класс по песочной анимации для детей и взрослых (начало - в 17:00).

2 января и в другие дни в музее будет проходить интерактивная программа «Жаркие каникулы: путешествие по сказкам Африки». 

«В зимние дни мечтается о солнце и теплом песке, поэтому предлагаем виртуальное путешествие в самые жаркие части мира. Африка - разнообразная, как лоскутное одеяло: отличные природные условия, народы и представления о мире в разных уголках континента. Знакомимся с ними через сказки и игры», - рассказали в музее.

Кроме того, детей и взрослых приглашают на просмотр диафильмов, презентацию настольной игры «Супер! Герой» и игры по детским художественным произведениям. Праздничные мероприятия будут проходить до 30 января.

Более подробная информация - здесь.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  литмузей, музей, харьков, новый год
 
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