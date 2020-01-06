06.01.2020 18:28

В Харькове пройдет всеукраинский фестиваль уличного искусства

Мероприятие стартует 10 января и продлится до 2 февраля.



//kharkivoda.gov.ua

В первый уик-энд фестиваля на его площадке будут выступать 11 артистов из Украины и Беларуси. Среди жанров, в которых работают конкурсанты, - живая скульптура, жонглирование, марионетки, акробатика и эквилибристика.

Ежегодно на открытие мероприятия приглашают артистов, которые не могут быть конкурсантами по жанровым или возрастным признакам, но чье искусство близко по духу уличным артистам. В этом году на открытии выступят артисты театра костюма «Алиса» - это ученики 3-4 классов Харьковской специальной школы №5. В этом заведении учатся дети с проблемами слуха, а их коллектив до 10 раз в год выступает на различных фестивалях от Болгарии до Китая, представляя свои произведения костюмного искусства.

2 февраля закончится харьковский этап, и 14 февраля фестиваль переедет в Днепр. Там 8 марта состоятся закрытие и награждение победителей.

Призовой фонд фестиваля составляет 80 000 грн. Кроме того, отдельную награду получит обладатель приза зрительских симпатий.