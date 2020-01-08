08.01.2020 19:31

Солнечный ребенок из Харькова стал звездой экрана (ФОТО)

Один из фильмов, в котором мальчик исполнил главную роль, увидят в 14 европейских странах.



/slk.kh.ua

Мальчик учится в специализированной школе-интернате и занимается спортом. Он увлекается воздушной гимнастикой, плаванием, настольным теннисом. Недавно подросток занялся монтажем видео.

Влад любит помогать маме на кухне и обожает готовить кофе, мечтает стать поваром.

Мама мальчика рассказала журналистам, что своего сына инвалидом они с мужем не считают. Их ребенок неоднократно ездил в лагерь с ребятами, которые не имеют проблем со здоровьем. Родителям было непросто свыкнуться с тем, что их сын отличается от других детей.

В прошлом году на экраны вышли две картины с участием Влада Погребного: драма Александра Жовны "История Лизы" и документальный фильм Жанны Бикшаевой "Три товарища". Обе картины повествуют о жизни людей с синдромом Дауна.

Премьера фильма "Три товарища" состоялась 8 февраля. В киноленте рассказывается о трех друзьях - Владиславе, Дмитрии и Романе, которые имеют синдром Дауна. Все ребята - успешные спортсмены. А "История Лизы" повествует об истории любви молодых людей с синдромом Дауна.