Вертеп-фест в Харькове: программа фестиваля

IV Всеукраинский фестиваль вертепов «Вертеп-фест-2020» пройдет в Харькове 11 и 12 января.
11 января, в первый день фестиваля, пройдут выступления коллективов на различных локациях в городе - в супермаркетах и торгово-развлекательных центрах Харькова, а с 13:00 до 15:00 детские коллективы выступят в парке им. Горького на центральной сцене. Обязательной традицией вертеп-феста стали выступления на социальных локациях. В этом году они пройдут в военном госпитале, детских домах, больницах.
Основные события фестиваля пройдут 12 января. Именно в этот день состоятся традиционные события вертеп-феста: парад вертепов от площади Сврбоды до парка Горького и международная акция «Нова радість стала».
Закрывать фестиваль, как и в прошлом году, будет фольклорная вечеринка «Етновечорниці», которая пройдет в помещении ХНАТОБ/Схід Opera. В программе мероприятия, помимо коллективов Вертеп-феста - 2020, примут участие этнические сообщества Харькова. Также состоится демонстрация старинных слобожанских нарядов из частной коллекции Ирины Маркевич и Ирины Голубевой с участием харьковских пластунов и инклюзивного модельного агентства «Креавита». Вход на «Етновечорниці» - свободный для всех желающих.
Подроббнее о Вертеп-фесте-2020:
Сайт проекта: https://vertepfest.com/
Страница на Facebook: https://www.facebook.com/vertepfest.kharkiv/
Логика достигнет своего пика, а ход мыслей будет нестандартным. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью без осадков. Днем пойдет снег, который к вечеру должен ослабнуть. На дорогах местами гололедица.
Сегодня по народному календарю Степанов день, когда крестьяне нанимали всей деревней пастухов, заключали с ними договор.
влажн.:
давл.:
ветер: