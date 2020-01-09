Вертеп-фест в Харькове: программа фестиваля

09.01.2020 08:44

IV Всеукраинский фестиваль вертепов «Вертеп-фест-2020» пройдет в Харькове 11 и 12 января.

Фестиваль вертепов соберет более 50 коллективов из всех регионов страны.

11 января, в первый день фестиваля, пройдут выступления коллективов на различных локациях в городе - в супермаркетах и ​​торгово-развлекательных центрах Харькова, а с 13:00 до 15:00 детские коллективы выступят в парке им. Горького на центральной сцене. Обязательной традицией вертеп-феста стали выступления на социальных локациях. В этом году они пройдут в военном госпитале, детских домах, больницах.

Основные события фестиваля пройдут 12 января. Именно в этот день состоятся традиционные события вертеп-феста: парад вертепов от площади Сврбоды до парка Горького и международная акция «Нова радість стала».

Закрывать фестиваль, как и в прошлом году, будет фольклорная вечеринка «Етновечорниці», которая пройдет в помещении ХНАТОБ/Схід Opera. В программе мероприятия, помимо коллективов Вертеп-феста - 2020, примут участие этнические сообщества Харькова. Также состоится демонстрация старинных слобожанских нарядов из частной коллекции Ирины Маркевич и Ирины Голубевой с участием харьковских пластунов и инклюзивного модельного агентства «Креавита». Вход на «Етновечорниці» - свободный для всех желающих.

Подроббнее о Вертеп-фесте-2020:

Сайт проекта: https://vertepfest.com/

Страница на Facebook: https://www.facebook.com/vertepfest.kharkiv/