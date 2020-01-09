Главная Новости Культура и Туризм 3652019: известный уличный художник представит графический дневник за 2019 год
09.01.2020  17:31   

3652019: известный уличный художник представит графический дневник за 2019 год

С 17 января по 14 февраля в Центре современного искусства «ЕрмиловЦентр» пройдет выставка Гамлета Зиньковского «3652019»


// Facebook

Это уже четвертый годовой дневниковый проект, выполняемый художником со дня в день в течение всего года (2013, 2015, 2017, 2019).

По мнению организаторов, для автора это проект – бесконечная работа над собой и борьба собственной ленью.

На этот раз использованы карандаш и бумага.

«Казалось бы, самые простые материалы, однако в простоте открывается сила и глубина и неизбежность обыденности. 365 мыслей, наблюдений, тонких, иногда черноватых шуток», – говорится в релизе выставки.

Открытие выставки 17 января в 19:00. Вход свободный.

ЕрмиловЦентр работает со вторника по воскресенье, с 12:00 до 20:00.

Тэги:  выставка, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
04.01 Выставки, ярмарки «Рождественское чудо» в Харькове (ФОТО)   26.12 Выставки, ярмарки В Харькове проходит выставка «Сезон кукол» (ФОТО)   24.12 Культура и Туризм В Художественном музее – выставки с бесплатными аудиогидами
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 