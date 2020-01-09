3652019: известный уличный художник представит графический дневник за 2019 год

С 17 января по 14 февраля в Центре современного искусства «ЕрмиловЦентр» пройдет выставка Гамлета Зиньковского «3652019»
Это уже четвертый годовой дневниковый проект, выполняемый художником со дня в день в течение всего года (2013, 2015, 2017, 2019).
По мнению организаторов, для автора это проект – бесконечная работа над собой и борьба собственной ленью.
На этот раз использованы карандаш и бумага.
«Казалось бы, самые простые материалы, однако в простоте открывается сила и глубина и неизбежность обыденности. 365 мыслей, наблюдений, тонких, иногда черноватых шуток», – говорится в релизе выставки.
Открытие выставки 17 января в 19:00. Вход свободный.
ЕрмиловЦентр работает со вторника по воскресенье, с 12:00 до 20:00.
Логика достигнет своего пика, а ход мыслей будет нестандартным. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
Ночью по области местами небольшой снег. В городе на протяжении суток без существенных осадков. С ночи до полудня туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.
Сегодня по народному календарю Степанов день, когда крестьяне нанимали всей деревней пастухов, заключали с ними договор.
влажн.:
давл.:
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