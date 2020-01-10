Детский балетный театр поставил спектакль о сказочнике Оле Лукойе

Детский балетный театр Харьковской хореографической школы поставил балет-фэнтези «Новая сказка Оле Лукойе».
В спектакле задействованы артисты детского театра «Эльф» - более 250 учеников основных классов школы, вечернего отделения и дети 3-5-ти лет.
Главную партию сказочника Оле Лукойе исполняет студент Киевского хореографического училища, выпускник Харьковской хореографической школы Евгений Оганян.
Премьерные показы прошли накануне Нового года на сцене Харьковской хореографической школы.
8 января «Новую сказку Оле Лукойе» показали на большой сцене Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н.В. Лысенко.
Отметим, что сейчас основная труппа Детского балетного театра Харьковской хореографической школы гастролирует в Китае со спектаклем «Белоснежка и семь гномов».
Чтобы день прошел мирно, старайтесь удержаться от критики (даже справедливой). А если так и тянет с чем-то разобраться – день идеален для генеральной уборки.
Небольшой дождь, мелкий снег, утренний и вечерний гололед – такую погоду обещают синоптики на выходные.
На старину этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
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