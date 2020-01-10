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10.01.2020  18:05   

Детский балетный театр поставил спектакль о сказочнике Оле Лукойе

Детский балетный театр Харьковской хореографической школы поставил балет-фэнтези «Новая сказка Оле Лукойе».


// city.kharkov.ua

В спектакле задействованы артисты детского театра «Эльф» - более 250 учеников основных классов школы, вечернего отделения и дети 3-5-ти лет. 

Главную партию сказочника Оле Лукойе исполняет студент Киевского хореографического училища, выпускник Харьковской хореографической школы Евгений Оганян.

Премьерные показы прошли накануне Нового года на сцене Харьковской хореографической школы.

8 января «Новую сказку Оле Лукойе» показали на большой сцене Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н.В. Лысенко.

Отметим, что сейчас основная труппа Детского балетного театра Харьковской хореографической школы гастролирует в Китае со спектаклем «Белоснежка и семь гномов».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  балет, харьков
 
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