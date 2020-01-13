13.01.2020 16:06

Прекрасное в простом: в Харькове открывается искренняя выставка

С 17 января по 1 февраля в галерее «Искусство Слобожанщины» будет экспонироваться персональная выставка живописи и графики Татьяны Красовской «...Искренне...».



// cultura.kh.ua

На выставке будут живописные (масло) и графические (смешанная техника) работы автора в жанре пейзаж, морской пейзаж, городской пейзаж, портрет и цветочные натюрморты.



Основной мотив в творчестве Татьяны Красовской - это поиск прекрасного в простом. Глядя на картины художницы, понимаешь, что волшебный мир не нужно искать - он вокруг нас, уверяют организаторы.



В то же время для работ Татьяны Красовской характерна некоторая наивность, но она наполняет нас чувством детства - беспечной и светлой поры, поры искренности и естественности, когда ты полностью открываешься мира, и кажется, будто мир открывается тебе. Это ощущение художница пытается сохранить и в своем творчестве, и подарить его зрителю.



Торжественное открытие персональной выставки живописи и графики Татьяны Красовской «...Искренне...» состоится 17 января в 17:00по адресу: площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Вход свободный.



Во время работы выставки состоится ряд мероприятий:



22 января в 17:00 - цикл лекций по истории фотографии «Написано светом». Тема 2: «Алексей Иваницкий. Жизнь в фотографии». Лекторы: Владимир Оглоблин и Елена Долженко.



23 января в 17:00 - цикл лекций по искусствоведению «Репин - неизвестный художник». Лекция 24. Лектор - доктор искусствоведения Шило А.В.



28 января в 17:00 - цикл лекций «Eх libris Михаила Красикова об искусстве». Тема: «Шара, приди!. Немного о студенческой магии». Лектор М. Красиков.



29 января в 16:00 - просмотр видеозаписи музыкального концерта мирового уровня из коллекции Е. Чайки.