В художественном музее пройдет выставка объемных панно из растений

Открытие выставки объемных панно состоится 16 января в Харьковском художественном музее.
Заслуженный мастер народного творчества Украины Ольга Литус создала флора-мозаичные объемные панно «Сычи в лесу перекликались». В работах она использовала 14 видов растений, выращенных в Украине. На каждом семени, каждой косточке растения - трехцветная роспись.
Открытие экспозиции состоится по адресу: ул. Жен-Мироносиц, 9 (выставочный зал музея). Начало - в 16:00.
Выставка будет работать до 16 февраля (ежедневно, кроме вторника, с 10:00 до 17:40).
День «разруливания» сложных ситуаций, как нельзя лучше подходит для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается дождь, мокрый снег, который к вечеру должен закончиться. На дорогах местами гололедица.
Сегодня каждый может позволить себе еще раз встретить наступление нового года – благодаря расхождению юлианского и григорианского календаря.
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