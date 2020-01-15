15.01.2020 09:16

Три новые выставки и бесплатный вход: исторический музей отпразднует 100-летие

Во вторник, 21 января, один из крупнейших музеев Украины - Харьковский исторический музей имени М.Ф. Сумцова - отметит 100-летний юбилей.



//museum.kh.ua

В честь круглой даты в этот день в музее откроется сразу три новых выставки:

– «Слобожане» – о формировании культуры нашего региона;

– «Калейдоскоп музейных сокровищ в измерении времени» – экспозиция рассекретит музейные экспонаты, которые никогда ранее не демонстрировались посетителям;

– «Традиции и просвещение. К 100-летию Харьковского исторического музея имени М.Ф. Сумцова» – об истории учреждения.



Они посвящены 100-летней истории музея, особенностям его развития в различные эпохи, эволюции от начала XX века до наших дней.



«Мы покажем интересные артефакты, которые дарили музею в разные времена его 100-летней истории коллекционеры. В частности – известные харьковские художники и фотографы, – рассказала заместитель директора Харьковского исторического музея Ольга Сошникова.



Среди прочего будет представлено оборудование, на котором мастера делали фотографии, получившие награды на выставках в Европе в конце XIX века; каминные часы, изготовленный во Франции во второй половине XVIII века, использовался в имении Харитоненко Наталовка; ранее неизвестный широкой публике автопортрет С.И.Васильковского.



Новые выставки включать интерактивные зоны для общения с посетителями и обратной связи. Полученная информация поможет музейным понять, в каком направлении развивать музей и чем привлекать посетителей в дальнейшем.



Торжественная часть праздника начнется в 12:00 21 января на третьем этаже Харьковского исторического музея имени М.Ф. Сумцова.



В честь юбилея с 22 по 24 января харьковчане и гости города смогут посетить музей бесплатно.