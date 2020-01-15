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15.01.2020  09:16   

Три новые выставки и бесплатный вход: исторический музей отпразднует 100-летие

Во вторник, 21 января, один из крупнейших музеев Украины - Харьковский исторический музей имени М.Ф. Сумцова - отметит 100-летний юбилей.


//museum.kh.ua

 В честь круглой даты в этот день в музее откроется сразу три новых выставки:
– «Слобожане» – о формировании культуры нашего региона;
– «Калейдоскоп музейных сокровищ в измерении времени» – экспозиция  рассекретит музейные экспонаты, которые никогда ранее не демонстрировались посетителям;
– «Традиции и просвещение. К 100-летию Харьковского исторического музея имени М.Ф. Сумцова» – об истории учреждения.

Они посвящены 100-летней истории музея, особенностям его развития в различные эпохи, эволюции от начала XX века до наших дней.

«Мы покажем интересные артефакты, которые дарили музею в разные времена его 100-летней истории коллекционеры. В частности – известные харьковские художники и фотографы, – рассказала заместитель директора Харьковского исторического музея Ольга Сошникова.

Среди прочего будет представлено оборудование, на котором мастера делали фотографии, получившие награды на выставках в Европе в конце XIX века; каминные часы, изготовленный во Франции во второй половине XVIII века, использовался в имении Харитоненко Наталовка; ранее неизвестный широкой публике автопортрет С.И.Васильковского.

Новые выставки включать интерактивные зоны для общения с посетителями и обратной связи. Полученная информация поможет музейным понять, в каком направлении развивать музей и чем привлекать посетителей в дальнейшем.

Торжественная часть праздника начнется в 12:00 21 января на третьем этаже Харьковского исторического музея имени М.Ф. Сумцова.

В честь юбилея с 22 по 24 января харьковчане и гости города смогут посетить музей бесплатно.

Источник:   Сайт музея
 Тэги:  музей, исторический музей, харьков, юбилей
 
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