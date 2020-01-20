20.01.2020 11:32

Харьковский исторический музей отметит юбилей

Харьковский исторический музей имени Н.Ф. Сумцова 21 января отметит 100-летний юбилей.



://city.kharkov.ua

В честь круглой даты в этот день в музее откроются сразу три новые выставки: «Слобожане» - о формировании культуры Харьковского региона, «Калейдоскоп музейных сокровищ в измерении времени» и «Традиции и просвещение. К 100-летию Харьковского исторического музея им. Н.Ф. Сумцова» - об истории учреждения. Многие из экспонатов покажут харьковчанам впервые, а коммуникацию с посетителями выстроят с помощью интерактивных зон. В честь юбилея с 22 до 24 января музей можно будет посетить бесплатно.



Торжественная часть праздника начнется в 12:00 21 января на третьем этаже учреждения.



Справка. Харьковский исторический музей имени Н.Ф. Сумцова - один из крупнейших музеев Украины. Музей ведет свою родословную от музея Слободской Украины имени Г.С. Сковороды, основанного в январе 1920 года. У истоков музея стоял выдающийся ученый, этнограф, историк Николай Федорович Сумцов, известный в Европе как исследователь народного быта и мировоззрения, который и стал первым его директором.



Напомним, в честь 100-летия Харьковского исторического музея Национальный банк Украины выпустил памятную монету.