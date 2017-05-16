Железнодорожный переезд по улице Докучаева закроют на ремонт

В среду, 17 мая, с 8:00 до 15:00 будет запрещено движение транспорта через железнодорожный переезд 28 км по улице Докучаева.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с укладкой переездного настила.
На время работ закрытый участок можно будет объезжать по следующей схеме:
- ул. Роганская - ул. Граковская - ул. Пятихатская - пр. Московский - дорога государственного значения Киев - Харьков - Довжанский - пос. Рогань.
Старайтесь реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу.
Температура понизится до ощущения «прохладно», местами пройдут небольшие дожди.
27 марта 2006 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 мая Всемирным днем электросвязи и информационного общества.
влажн.:
давл.:
ветер: