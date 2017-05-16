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16.05.2017  17:39   

Железнодорожный переезд по улице Докучаева закроют на ремонт

В среду, 17 мая, с 8:00 до 15:00 будет запрещено движение транспорта через железнодорожный переезд 28 км по улице Докучаева.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с укладкой переездного настила.

На время работ закрытый участок можно будет объезжать по следующей схеме:

- ул. Роганская - ул. Граковская - ул. Пятихатская - пр. Московский - дорога государственного значения Киев - Харьков - Довжанский - пос. Рогань.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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