17.05.2017 08:24

Популярный лоукост-перевозчик стал продавать билеты со стыковкой

Лоукостер Ryanair официально запустил продажу билетов на свои рейсы со стыковкой.



Популярный лоукост-перевозчик стал продавать билеты со стыковкой



Об этом сообщает avianews.com.



На данный момент пересадки доступны через римский аэропорт "Фьюмичино". В случае, если пассажир путешествует с багажом, его вещи будут зарегистрированы до конечной точки маршрута и перегружены во "Фьюмичино" службами аэропорта.



Минимально допустимое время стыковки между рейсами Ryanair в рамках единого бронирования составляет 150 минут, максимальное - 6 часов.



Билеты, купленные на рейсы Ryanair со стыковкой в рамках единого бронирования, дороже двух билетов, купленных отдельно. В зависимости от направления сумма переплаты может составлять 8-15 евро в одну сторону.



Однако по билетам со стыковками в рамках единого бронирования Ryanair будет отвечать за сохранность пересадки. В случае, если первый рейс будет отменен или опоздает, авиакомпания перебронирует путешественника на следующий рейс или доставит в начальный пункт путешествия и вернет деньги.



Также пассажиры смогут пропускать сегменты перелета в рамках своего бронирования, при этом последующие перелеты, в отличие от практики классических авиакомпаний, из-за неявки на рейс отменяться не будут.



Ранее Ryanair работал в сегменте ультра-лоукостов. Данная модель предусматривала перелеты только из точки в точку. Авиакомпания не продавала билеты со стыковками в рамках единого бронирования, а также не обеспечивала перегрузку багажа службами аэропорта без участия пассажира.



Напомним, 15 марта один из крупнейших европейских лоукостов - компания Ryanair - объявила о выходе на украинский рынок авиаперевозок. Ирландский лоукостер смог договориться с аэропортом Борисполь о сотрудничестве.