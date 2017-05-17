17.05.2017 13:18

Возле стадиона «Металлист» перекроют движение

Движение общественного транспорта по территории, прилегающей к стадиону «Металлист», а именно: по ул. Молочной, пер. Власовскому, ул. Храмовой, ул. Державинской и ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Полевой, будет отведено с 18:00 до 23:30 17 мая.



metalist.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на стадионе «Металлист» матча между командами ФК «Шахтер» (Донецк) - ФК «Динамо» (Киев).

С 18:00 до 23:30 17 мая движение автобусов будет организовано следующим образом:

№68э, 232э: изменят конечную остановку и будут осуществлять высадку и посадку пассажиров на остановке «Ст. м. «Проспект Гагарина»;

№260э: сократит путь следования и изменит конечную остановку следующим образом: ул. Плехановская - ст. м. «Завод им. Малышева»;

№11э: ул. Вернадского - ул. Маломясницкая - пр. Гагарина – пл. Героев Небесной Сотни - пр. Московский и дальше по маршруту;

№211э (по направлению к ул. Академика Павлова): ул. Гольдберговская - пер. Молчановский - пр. Гагарина - ул. Вернадского - Гимназическая набережная - пр. Московский и дальше по маршруту;

(по направлению к ул. Гольдберговской): пр. Московский - Гимназическая набережная - ул. Вернадского - пр. Гагарина - ул. Гольдберговская и далее по маршруту;

№231э: пр. Московский - ул. Академика Павлова и далее по маршруту;

№244э: пр. Московский - ул. Полевая и далее по маршруту;

№251э: пр. Московский - ул. Богдана Хмельницкого – пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Полевая - ул. Плехановская и далее по маршруту.

С 18:00 до 23:30 17 мая будет запрещено движение трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Молодой Гвардии, по ул. Молочной - от пл. Защитников Украины до ул. Плехановской, а движение трамваев будет организовано следующим образом:

№5: ул. Одесская - ул. Героев Сталинграда - ул. Морозова - пр. Московский – пл. Конституции - пл. Павловская – пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;

(в обратном направлении): Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский Шлях - пл. Сергиевская – пл. Павловская – пл. Конституции - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Полевая - ул. Молодой Гвардии - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

№27: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - парк Машиностроителей - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - разворотный круг «Салтовский».