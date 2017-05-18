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18.05.2017  09:47   

«Укрзалізниця» назначила дополнительный поезд Харьков-Одесса

Всего в период с 12 по 31 мая «Укрзалізниця» назначила 6 дополнительных поездов. ПАО «Укрзалізниця» назначила еще два дополнительных поезда в западном и южном направлениях на ближайшие выходные.


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 Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Укрзалізниці».

"Пассажиры, которые в ближайшие выходные планируют путешествия в западном и в южном направлении, могут воспользоваться дополнительными поездами: №207/208 Киев - Ужгород и №270/269 Одесса - Харьков", - говорится в сообщении.

В частности, дополнительный поезд №207/208 Киев - Ужгород отправится из Киева 19 мая в 17:24 и прибудет в Ужгород на следующий день в 09:29. Из Ужгорода отправление 21 мая в 13:10 и прибытие в Киев на следующий день в 05:00.

Поезд №270/269 Одесса - Харьков отправится из Одессы 18 и 21 мая в 15:24 и прибудет в Харьков в 08:34. Обратно из Харькова отправление 19 и 22 мая в 16:13 и прибытие в Одессу на следующий день в 09:31.

Как отмечается, всего в период с 12 по 31 мая «Укрзалізниця» назначила 6 дополнительных поездов и дополнительные рейсы 4 графиковых поездов. Кроме того, к празднику Троица «Укрзалізниця» назначила дополнительный поезд № 162/161 Николаев - Киев, который отправится из Николаева 1 и 5 июня, из Киева и Николаева 2 и 6 июня. Отправление из Николаева в 21:29 и прибудет в Киев на следующий день в 12:18. Из Киева отправления поезда в 14:46 и прибытие в Николаев на следующий день в 5:22. Поезд проследует через Смелу, Кривой Рог, Херсон.
 

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  поезд, харьков, одесса
 
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