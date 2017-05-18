18.05.2017 18:27

Московский проспект временно перекроют

Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от ул. Харьковских Дивизий до пр. Петра Григоренко при движении в сторону пр. Льва Ландау, будет запрещено с 8:00 до 21:00 19 мая.



РБК-Украина

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией Московского проспекта.

На этот период двустороннее движение будет организовано по полосе встречного направления.

С 9:00 до 21:00 19 мая будет запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому, на участке от пр. Петра Григоренко до ул. Харьковских Дивизий при движении в сторону пр. Петра Григоренко. В связи с этим троллейбусы №13 будут курсировать следующим образом:

парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский – бул. Богдана Хмельницкого - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - ст. м. «Защитников Украины»; в обратном направлении - по своему маршруту.