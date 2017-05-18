Московский проспект временно перекроют

Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от ул. Харьковских Дивизий до пр. Петра Григоренко при движении в сторону пр. Льва Ландау, будет запрещено с 8:00 до 21:00 19 мая.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Синоптики обещают облачный и дождливый день. Местами грозы.
Вышивка считается оберегом негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
влажн.:
давл.:
ветер: