18.05.2017 18:45

На площади Поэзии и Театральной площади ограничат движение

Движение транспорта по пл. Театральной и пл. Поэзии при движении от ул. Сумской до ул. Пушкинской со стороны ТЦ «Ave Plaza» будет ограничено с 8:00 до 17:00 с 19 по 24 мая.



УНИАН

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капремонтом сквера «Театральный».

На этот период пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.

Также с 8:00 до 17:00 с 25 мая по 10 июня будет ограничено движение транспорта по пл. Театральной при движении от ул. Пушкинской до ул. Сумской со стороны регионального филиала Национального банка Украины и у входа в парк со стороны памятника Н. Гоголю.