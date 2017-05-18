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18.05.2017  18:45   

На площади Поэзии и Театральной площади ограничат движение

Движение транспорта по пл. Театральной и пл. Поэзии при движении от ул. Сумской до ул. Пушкинской со стороны ТЦ «Ave Plaza» будет ограничено с 8:00 до 17:00 с 19 по 24 мая.


УНИАН
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капремонтом сквера «Театральный».
 
На этот период пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.
 
Также с 8:00 до 17:00 с 25 мая по 10 июня будет ограничено движение транспорта по пл. Театральной при движении от ул. Пушкинской до ул. Сумской со стороны регионального филиала Национального банка Украины и у входа в парк со стороны памятника Н. Гоголю.
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ремонт, транспорт, площадь, харьков, поэзии, театральная
 
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