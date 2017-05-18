На площади Поэзии и Театральной площади ограничат движение

Движение транспорта по пл. Театральной и пл. Поэзии при движении от ул. Сумской до ул. Пушкинской со стороны ТЦ «Ave Plaza» будет ограничено с 8:00 до 17:00 с 19 по 24 мая.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Синоптики обещают облачный и дождливый день. Местами грозы.
Вышивка считается оберегом негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
влажн.:
давл.:
ветер: