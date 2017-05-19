Московский проспект временно перекроют

Движение транспорта на участке между полосами встречных направлений на перекрестке пр. Московского с ул. Харьковских Дивизий будет запрещено с 9:00 до 21:00 20 мая.
Эмоции часто будут преобладать над логикой. Большая часть дня будет растрачена на пустяки, но в целом день все равно обещает быть продуктивным и прибыльным.
В городе ожидается прохладная дождливая погода.
19 мая (6 мая по старому стилю) православная церковь отмечает память Иова – христианского святого, который считается величайшим праведником, образцом веры и терпения.
влажн.:
давл.:
ветер: