19.05.2017 17:47

Московский проспект временно перекроют

Движение транспорта на участке между полосами встречных направлений на перекрестке пр. Московского с ул. Харьковских Дивизий будет запрещено с 9:00 до 21:00 20 мая.



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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией Московского проспекта.

На этот период объезд закрытого участка через разрывы в разделительной полосе по пр. Московскому будет осуществляться по прилегающей к выполнению работ территории.

Также в это время будет запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому, на участке от пр. Петра Григоренко до ул. Харьковских Дивизий при движении в сторону пр. Петра Григоренко. В связи с этим движение троллейбуса №13 будет организовано следующим образом:

парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский – бул. Богдана Хмельницкого - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - ст. м. «Защитников Украины»; в обратном направлении - по своему маршруту.