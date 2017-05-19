С понедельника на Алексеевку не будут ходить трамваи

Трамвай №7 на два месяца изменит маршрут, а трамвай №20 – не будет ходить.
Движение транспорта на перекрестке ул. Клочковская – спуск Клочковской будет ограничено с 20:00 21 мая до 23:00 15 июня, а движение трамваев по ул. Клочковской и пр. Победы – запрещено до 15 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с демонтажем трамвайных путей.
В это же время движение транспорта будет запрещено через Новоивановский мост по полосе движения – от ул. Клочковской в сторону ул. Большой Панасовской. Двустороннее движение будет организовано по свободной от проведения работ полосе движения.
С 5:30 22 мая до 23:00 15 июля движение трамваев изменится следующим образом:
№7: Новоселовка – ул. Николая Бажана – ул. Москалевская – ул. Конева – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – Южный вокзал;
трамвай №20 – не курсирует.
Эмоции часто будут преобладать над логикой. Большая часть дня будет растрачена на пустяки, но в целом день все равно обещает быть продуктивным и прибыльным.
В городе ожидается прохладная дождливая погода.
19 мая (6 мая по старому стилю) православная церковь отмечает память Иова – христианского святого, который считается величайшим праведником, образцом веры и терпения.
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