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19.05.2017  17:27   

С понедельника на Алексеевку не будут ходить трамваи

Трамвай №7 на два месяца изменит маршрут, а трамвай №20 – не будет ходить.


// city.kharkov.ua

Движение транспорта на перекрестке ул. Клочковская – спуск Клочковской будет ограничено с 20:00 21 мая до 23:00 15 июня, а движение трамваев по ул. Клочковской и пр. Победы – запрещено до 15 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с демонтажем трамвайных путей.  

В это же время движение транспорта будет запрещено через Новоивановский мост по полосе движения – от ул. Клочковской в ​​сторону ул. Большой Панасовской. Двустороннее движение будет организовано по свободной от проведения работ полосе движения.

С 5:30 22 мая до 23:00 15 июля движение трамваев изменится следующим образом:

№7: Новоселовка – ул. Николая Бажана – ул. Москалевская – ул. Конева – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – Южный вокзал;

трамвай №20 – не курсирует.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  трамвай, харьков
 
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