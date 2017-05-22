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22.05.2017  18:37   

Харьковские дорожники асфальтируют Нетеченскую набережную

По Нетеченской набережной сегодня сложно проехать. Здесь с самого утра работают несколько бригад дорожников.


dozor.kharkov.ua
Идет асфальтирование участка проезжей части от улицы Марьинской до Гончаровского моста, это около 600 метров. 
 
«У нас производится ремонт с частичным перекрытием движения. Одну полосу оставляем для проезда машин, вторую асфальтируем. Работает 2 укладчика, пять катков -гладковальцевых на пневмоходу и порядка 12 человек рабочих. В ближайшее время будет восстановлено движение полностью на данном участке», - рассказывает мастер КП «Дорремстрой» Михаил Микитчук.
 
Перед укладкой свежего слоя асфальта, по правилам, дорожники провели весь необходимый комплекс подготовительных работ. Сегодня в их планах ни много ни мало – уложить 1100 тонн асфальтового покрытия.
 
«Это одна из основных артерий города. Здесь проезжает ежедневно большое количество машин, в связи с чем, асфальтовое покрытие пришло в негодность. Поэтому было принято решение произвести текущий ремонт данного участка дороги», - сообщает мастер КП «Дорремстрой» Михаил Микитчук.
 
Также сегодня, по информации дорожников, работы по реконструкции автодорог ведутся по улице Клочковской и Московскому проспекту. Текущий ремонт покрытия продолжается по переулку Афанасьевському. Завтра сложности в движении могут возникнуть по проспекту Науки, на участке от от улицы Бакулина Новгородской, там продолжат ремонт магистрали. Также восстановительные работы, в рамках капремонта, продолжаются и по улице Героев Труда, на участке от улицы Барабашова до Академика Павлова.

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Тэги:  дорога, ремонт, асфальт, харьков
 
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