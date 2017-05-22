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22.05.2017  19:15   

Проспект Науки временно перекроют

Движение транспорта по пр. Науки, на участке от ул. Бакулина до ул. Новгородской при движении в сторону ул. Деревянко, будет запрещено с 8:00 до 18:00 23 мая.


autonews
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с  ремонтом проезжей части проспекта.
 
На этот период пропуск транспорта  будет организован по свободной от выполнения работ полосе.
 
Также с 8:30 до 18:00 23 мая будет запрещено движение троллейбусов по пр. Независимости и пр. Науки, на участке пр. Независимости до ул. 23 Августа в направлении Алексеевки. В связи с этим троллейбусы №2 и 18 будут курсировать следующим образом:
 
№2: пр. Жуковского - ул. Академика Проскуры - Белгородское шоссе - ул. Деревянко - ул. Ахсарова - пр. Людвига Свободы - пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - Белгородское шоссе - ул. Академика Проскуры – пр. Жуковского;
 
№18: больница скорой помощи - ул. Балакирева - ул. Деревянко - ул. Космонавтов - ул. 23 Августа - ул. Клочковская.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  транспорт, троллейбус, проспект, харьков, науки
 
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