22.05.2017 19:15

Проспект Науки временно перекроют

Движение транспорта по пр. Науки, на участке от ул. Бакулина до ул. Новгородской при движении в сторону ул. Деревянко, будет запрещено с 8:00 до 18:00 23 мая.



autonews

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части проспекта.

На этот период пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.

Также с 8:30 до 18:00 23 мая будет запрещено движение троллейбусов по пр. Независимости и пр. Науки, на участке пр. Независимости до ул. 23 Августа в направлении Алексеевки. В связи с этим троллейбусы №2 и 18 будут курсировать следующим образом:

№2: пр. Жуковского - ул. Академика Проскуры - Белгородское шоссе - ул. Деревянко - ул. Ахсарова - пр. Людвига Свободы - пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - Белгородское шоссе - ул. Академика Проскуры – пр. Жуковского;

№18: больница скорой помощи - ул. Балакирева - ул. Деревянко - ул. Космонавтов - ул. 23 Августа - ул. Клочковская.