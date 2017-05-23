23.05.2017 16:14

В начале июня начнется капитальный ремонт на 14 дорогах Харьковщины

Перечень объектов, которые будут восстанавливать за счет средств от перевыполнения таможенных сборов, утвердила руководитель области Юлия Светличная.



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О первоочередных планах дорожников на 2017-й год рассказал начальник Службы автомобильных дорог в Харьковской области Евгений Зражевец.

«2017 год станет годом полномасштабного восстановления дорог Харьковской области, - заявил руководитель САД. - Благодаря настойчивой работе и поддержке руководителя областной государственной администрации Юлии Светличной, сейчас мы можем развернуть эту работу в полной мере. В прошлом году в этот период у нас в работе было всего 6 объектов текущего ремонта, на сегодня - 30».

Евгений Зражевец отметил, что для приведения в порядок дорог области привлекаются не только средства государственного бюджета, но и финансирование из местных бюджетов всех уровней, и кредитные деньги.

«Впервые за годы независимости мы получаем финансирование от перевыполнения таможенных сборов. Таких средств за первый квартал накопилось 226 млн грн. За счет этих средств будем проводить ремонт 14 объектов, перечень которых был утвержден главой ХОГА, - рассказал начальник областной Службы автомобильных дорог. - Их уже запустили в работу. По трем объектам прошли тендерные процедуры, определены победители, и работы начаты, по 11 идет процедура. В первой половине июня работы будут развернуты в полной мере».

Главный дорожник области сообщил, что данные 14 объектов находятся в различных районах области. Это наиболее поврежденные дороги.

«Это и дорога на Приколотное, на Краснокутск, на Волчанск, это и Мерефа - Змиев, и Мерефа - Лозовая - Павлоград. Также отмечу, что впервые за 15 лет у нас в области начат капитальный ремонт путепровода - на дороге Харьков - Ахтырка в Богодуховском районе. С 3 мая там стартовали работы. Путепровод был демонтирован в 2008 году, и с того момента люди не могут пользоваться этой чрезвычайно интенсивной дорогой, там было очень много жалоб», - отметил Евгений Зражевец.

Он также сообщил, что руководитель области Юлия Светличная поставила дорожникам задачу в кратчайшие сроки привести в порядок дороги, ведущие к местам массового отдыха и водоемам области.

«В ближайшие 2 - 3 недели мы должны сделать проездными направления в места общественного отдыха. Это Харьков - Липцы, Харьков - Волчанск, Харьков - Змиев по направлению к Безлюдовке, Харьков - Печенеги - Мартовое и так далее. До конца этой недели мы составим план, утвердим и приступим к реализации», - заверил Евгений Зражевец.