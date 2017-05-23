Реконструкция Московского проспекта: какой участок закроют 24 мая

В среду, 24 мая, 9.00 до 21.00 будут проводиться работы по реконструкции Московского проспекта.
В связи с реконструкцией на это время запрещается движение транспортных средств по Московскому проспекту на участке от улицы Харьковских Дивизий до проспекта Петра Григоренко при движении в сторону проспекта Льва Ландау.
Пропуск транспортных средств бдет организован по свободной от выполнения работ полосе.
На время проведения работ автобус №18э изменит конечную остановку и будет разворачиваться на разворотном кругу троллейбусов маршрута №1 по пр. Петра Григоренко.
Также 24 мая будет изменено движение троллейбусов маршрута №13:
– РК «Парк «Зустріч» – ул. Харьковских Дивизий – пр. Московский – бульвар Богдана Хмельницкого – ул. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Московский – ул. Броненосца «Потемкин» – РК «Станция метро «Защитников Украины»;
– в обратном направлении по своему маршруту.
Нас ожидает продуктивный день. Единственное «но»: и вы сами, и окружающие сегодня будут настроены скорее подчинять, чем подчиняться.
В Харькове с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.
Сегодня отмечается День животного, которого многие народы мира почитали как носителя мироздания.
влажн.:
давл.:
ветер: