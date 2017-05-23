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23.05.2017  18:38   

Реконструкция Московского проспекта: какой участок закроют 24 мая

В среду, 24 мая, 9.00 до 21.00 будут проводиться работы по реконструкции Московского проспекта.


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В связи с реконструкцией на это время запрещается движение транспортных средств по Московскому проспекту на участке от улицы Харьковских Дивизий до проспекта Петра Григоренко при движении в сторону проспекта Льва Ландау.

Пропуск транспортных средств бдет организован по свободной от выполнения работ полосе.

На время проведения работ автобус №18э изменит конечную остановку и будет разворачиваться на разворотном кругу троллейбусов маршрута №1 по пр. Петра Григоренко.

Также 24 мая будет изменено движение троллейбусов маршрута №13:

– РК «Парк «Зустріч» – ул. Харьковских Дивизий – пр. Московский – бульвар Богдана Хмельницкого – ул. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Московский – ул. Броненосца «Потемкин» – РК «Станция метро «Защитников Украины»;

– в обратном направлении по своему маршруту.

Источник:   1562
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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