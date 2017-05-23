 
Главная Новости Дороги и транспорт Два дня будет затруднено движение по Клочковской
23.05.2017  20:02   

Два дня будет затруднено движение по Клочковской

24 и 25 мая с 9.00 до 22.00 будет проводиться реконструкция улицы Клочковской на участке от улицы Буковой до проспекта Победы.


// Facebook

В это время запрещается движение транспортных средств по ул. Клочковской на участке от ул. Ляли Убийвовк до пр. Победы при движении в сторону Окружной дороги.

Пропуск транспортных средств будет организован по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   1562
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.05 Дороги и транспорт Реконструкция Московского проспекта: какой участок закроют 24 мая 18.05 Дороги и транспорт На Ново-Баварском проспекте ограничат движение 16.05 Дороги и транспорт Железнодорожный переезд по улице Докучаева закроют на ремонт
 
 

Видео

Стало известно, когда закончится капремонт улиц Академика Павлова и Леся Сердюка
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 