Два дня будет затруднено движение по Клочковской

24 и 25 мая с 9.00 до 22.00 будет проводиться реконструкция улицы Клочковской на участке от улицы Буковой до проспекта Победы.
В это время запрещается движение транспортных средств по ул. Клочковской на участке от ул. Ляли Убийвовк до пр. Победы при движении в сторону Окружной дороги.
Пропуск транспортных средств будет организован по свободной от выполнения работ полосе.
Нас ожидает продуктивный день. Единственное «но»: и вы сами, и окружающие сегодня будут настроены скорее подчинять, чем подчиняться.
В Харькове с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.
Сегодня отмечается День животного, которого многие народы мира почитали как носителя мироздания.
влажн.:
давл.:
ветер: