23.05.2017 20:02

Два дня будет затруднено движение по Клочковской

24 и 25 мая с 9.00 до 22.00 будет проводиться реконструкция улицы Клочковской на участке от улицы Буковой до проспекта Победы.



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В это время запрещается движение транспортных средств по ул. Клочковской на участке от ул. Ляли Убийвовк до пр. Победы при движении в сторону Окружной дороги.



Пропуск транспортных средств будет организован по свободной от выполнения работ полосе.