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24.05.2017  14:58   

Реконструкция Московского проспекта: какой участок закроют 25 мая

В четверг, 25 мая, 9.00 до 21.00 будут проводиться работы по реконструкции Московского проспекта.


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В этот период будет запрещено движение транспорта по пр. Московскому, на участке от пр. Петра Григоренко до ул. Харьковских Дивизий при движении в сторону бул. Богдана Хмельницкого.

Проезд будет организован по свободной от выполнения работ полосе.

На время проведения работ автобус №18э изменит конечную остановку и будет разворачиваться на разворотном кругу троллейбусов маршрута №1 по пр. Петра Григоренко.

С 9:00 до 21:00 25 мая будет запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому, на участке от пр. Петра Григоренко до ул. Харьковских Дивизий при движении в сторону ул. Харьковских Дивизий.

На этот период троллейбусы №13 будут курсировать следующим образом: ст. м. «Защитников Украины» – ул. Броненосца «Потемкин» – пр. Московский – пр. Льва Ландау – пр. Героев Сталинграда – ул. Харьковских Дивизий – парк «Зустріч»; в обратном направлении – по своему маршруту.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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