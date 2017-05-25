25.05.2017 13:46

На Харьковщине утвердили Программу развития дорожной инфраструктуры

Документ определяет перечень объектов, которые планируют отремонтировать за счет средств от перевыполнения таможенного сбора.



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Об этом сообщают в пресс-службе ХОГА.

«Программа была разработана Департаментом ЖКХ и развития инфраструктуры облгосадминистрации по поручению председателя ХОГА Юлии Светличной, - отметил директор департамента Сергей Магдисюк. - Программа определяет те объекты, которые находятся в крайне плохом состоянии и на данный момент больше всего нуждаются в ремонте. Составляя перечень дорог, мы учитывали необходимость обеспечить проезд от сельских территорий к областному центру и городам областного и районного значения, подъезд к опорным учебным и медицинским учреждениям, а также к социальным, культурным и туристическим объектам общегосударственного значения».

Программу развития дорожной инфраструктуры и финансирования работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования Харьковской области, на 2017 год утвердили 25 мая в ходе ХI сессии областного совета.

Напомним, «таможенный эксперимент», который проводится в Украине в 2017 году, предусматривает, что 50% средств, полученных от перевыполнения плана таможенных платежей, будут направляться на ремонт дорог региона. По оценкам экспертов, для Харьковской области в 2017 году эта сумма составит около 650 млн грн.

За эти средства планируется провести ремонт дорог на направлениях Киев-Харьков-Довжанский, Мерефа-Лозовая-Павлоград, Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка, Мерефа-Змиев, Харьков-Волчанск, Краснокутск-Богодухов, Лозовая-Близнюки-Барвенково, Сахновщина-Изюм-Купянск, Шевченково-Балаклея-Первомайский-Кегичевка, Чугуев-Печенеги-Великий Бурлук, Харьков-Золочев, Старый Мерчик-Мурафа-Краснокутск, Красноград-Берестовенька, Козиевка-Пархомовка и др.

Докладывая во время сессии, руководитель Службы автомобильных дорог в Харьковской области Евгений Зражевец отметил, что дорожники выбирали для ремонтов наиболее разрушенные участки дорог.

«Прежде всего, составляя этот список, мы принимали во внимание поручение Президента, главы ХОГА Юлии Светличной, обращения депутатов, а также многочисленные обращения и жалобы граждан. Мы выбрали наиболее разрушенные участки. Это лишь первый шаг на пути к восстановлению дорог Харьковщины», - сказал руководитель службы.

Среди наиболее важных дорог Евгений Зражевец выделил трассу Мерефа-Лозовая-Павлоград.

«Именно этой дороге уделяем большое внимание, ведь она очень разрушена. С 1 июня там будут работать 10-12 бригад ежедневно. Участок дороги от Мерефы до Лозовой мы закончим до конца года», - заверил руководитель Службы автомобильных дорог.

Также, по его словам, в ближайшие 10 дней начнутся восстановительные работы на двух въездах в Харьков: со стороны Циркунов (от окружной до начала ул. Академика Павлова) и от окружной до 602-го микрорайона (выезд из города в сторону Старого Салтова).

«Глава области Юлия Светличная жестко поставила задачу относительно ремонта дорог, ведущих к водоемам. И мы активно включаемся в эту работу», - подчеркнул Евгений Зражевец.

Он также объяснил, что некоторые дороги, ремонт которых требует значительных средств, будут ремонтироваться в несколько этапов. Так, на ремонт дороги Дергачи - Казачья Лопань выделяются 7 млн грн, позже будет выделено еще 15 млн.

«На эту дорогу будут выделяться средства из всех источников - государственного бюджета, средств на эксплуатацию дорог, средств «таможенного эксперимента». В этом году мы ее закончим, ведь она очень важна», - отметил Евгений Зражевец.

Также он сообщил, что планируют привести в порядок и дорогу, которая ведет к Дергачевскому полигону ТБО.

Кроме того, в этом году планируется провести ремонт дорог общего пользования за счет средств государственного бюджета, которые выделяются напрямую Службе автомобильных дорог, - это 497 млн грн.

Справка. Сеть дорог общего пользования в Харьковской области составляет 9627,2 км, в том числе:

- дороги государственного значения - 2298,3 км, из них: международные - 571,9 км; региональные - 747,2 км; территориальные - 979,2 км;

- дороги местного значения - 7328,9 км, из них: областные - 1275,9 км; районные - 6053,0 км.