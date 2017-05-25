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25.05.2017  15:32   

Летом из Харькова на юг отправится фирменный скорый поезд

«Укрзалізниця» назначила курсирование фирменного поезда категории Интерсити № 729/730 Харьков - Геническ.


ukrrailways.com

Поезд будет курсировать с 15 июня до 31 сентября ежедневно.

В первый рейс поезд отправится 15 июня из Харькова в 6:31 и прибудет на конечную остановку в 12:56.

В обратном направлении из Геническа поезд отправится в 13:46 и прибудет в Харьков в 20:15.

Маршрут поезда будет пролегать через Лозовую, Павлоград, Синельниково, Запорожье, Мелитополь, Новоалексеевку.

Открыта предварительная продажа билетов.

Источник:   ЮЖД
 Тэги:  поезд, харьков
 
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