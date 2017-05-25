25.05.2017 15:32

Летом из Харькова на юг отправится фирменный скорый поезд

«Укрзалізниця» назначила курсирование фирменного поезда категории Интерсити № 729/730 Харьков - Геническ.



ukrrailways.com

Поезд будет курсировать с 15 июня до 31 сентября ежедневно.



В первый рейс поезд отправится 15 июня из Харькова в 6:31 и прибудет на конечную остановку в 12:56.



В обратном направлении из Геническа поезд отправится в 13:46 и прибудет в Харьков в 20:15.



Маршрут поезда будет пролегать через Лозовую, Павлоград, Синельниково, Запорожье, Мелитополь, Новоалексеевку.



Открыта предварительная продажа билетов.