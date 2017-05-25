25.05.2017 17:16

Трамвайные пути на Клочковской реконструируют по новой методике

На перекрестке улицы Клочковской и спуска Клочковского трамвайные пути реконструируют, применяя сразу несколько современных технологий.



city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 25 мая, во время учебного визита представителей украинских муниципалитетов в Харьковский городской совет сообщил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан.

По его словам, применение сразу нескольких современных технологий даст ряд положительных изменений для водителей трамваев, автомобилистов и пешеходов.

Новые рельсы укладывают на одном уровне с проезжей частью, поэтому автомобили не будут биться колесами о пути и легко смогут их переезжать. Курсировать электротранспорт по новым путям будет бесшумно, не мешая прохожим и жителям ближайших домов. Кроме того, асфальт благодаря современной технологии укладки не будет разрушаться и требовать частого ремонта.