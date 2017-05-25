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25.05.2017  17:16   

Трамвайные пути на Клочковской реконструируют по новой методике

На перекрестке улицы Клочковской и спуска Клочковского трамвайные пути реконструируют, применяя сразу несколько современных технологий.


city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 25 мая, во время учебного визита представителей украинских муниципалитетов в Харьковский городской совет сообщил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан.
 
По его словам, применение сразу нескольких современных технологий даст ряд положительных изменений для водителей трамваев, автомобилистов и пешеходов.
 
Новые рельсы укладывают на одном уровне с проезжей частью, поэтому автомобили не будут биться колесами о пути и легко смогут их переезжать. Курсировать электротранспорт по новым путям будет бесшумно, не мешая прохожим и жителям ближайших домов. Кроме того, асфальт благодаря современной технологии укладки не будет разрушаться и требовать частого ремонта.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  перекресток, трамвай, пути, харьков, клочковская
 
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