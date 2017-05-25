В пятницу перекроют движение возле стадиона «Металлист»

Движение транспорта по пер. Власовскому, ул. Храмова и ул. Плехановской - на участке от ул. Молочной до ул. Молодой Гвардии – будет ограничено с 18:00 до 22:00 26 мая.
День чрезвычайно хорош для решения сложных вопросов. Сегодня у вас есть все шансы докопаться до самой сути и внести ясность в любое дело.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Сегодня – один из самых больших христианских праздников, который празднуется на сороковой день после Пасхи, – Вознесение Господне.
влажн.:
давл.:
ветер: