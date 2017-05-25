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25.05.2017  18:21   

В пятницу перекроют движение возле стадиона «Металлист»

Движение транспорта по пер. Власовскому, ул. Храмова и ул. Плехановской - на участке от ул. Молочной до ул. Молодой Гвардии – будет ограничено с 18:00 до 22:00 26 мая.


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При этом выезд с ул. Державинской на ул. Плехановскую будет запрещен.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на стадионе «Металлист» футбольного матча между командами  «Шахтер» и «Динамо».
 
В это время автобусы будут объезжать закрытый участок таким образом:
 
№244э: пр. Московский - ул. Полевая и далее по маршруту;
 
№251э: пр. Московский - ул. Богдана Хмельницкого – пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Полевая - ул. Плехановская и далее по маршруту.
 
Автобус  №260э сократит путь следования и изменит конечную остановку, курсируя следующим образом: ул. Плехановская - ст. м. «Завод им. Малышева» (разворотный круг по ул. Нехаенко возле железнодорожной станции «Балашовка», высадка и посадка пассажиров будет осуществляться на остановке «ст. м. «Завод им. Малышева»). 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  плехановская, храмовая, харьков, металлист, футбол
 
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