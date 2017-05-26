26.05.2017 16:54

По Клочковской ограничивается движение транспорта

В субботу, 27 мая, и в понедельник, 29 мая, продолжатся работы по реконструкции Клочковской улицы.



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Как сообщили в городской диспетчерской службе 1562, в эти дни с 9.00 до 22.00 будет запрещено движение транспорта на учаткках выполняемых работ.



Так, 27 мая запрещается движение транспортных средств по ул. Клочковской на участке от ул. Ляли Убийвовк до пр. Победы при движении в сторону Окружной дороги, организовав пропуск транспортных средств по свободной от выполнения работ полосе.



29 мая запрещается движение транспортных средств по ул. Клочковской на участке от пр. Победы до ул. Ляли Убийвовк при движении в сторону центра города, организовав пропуск транспортных средств по свободной от выполнения работ полосе.