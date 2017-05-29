29.05.2017 15:30

По Клочковской ограничивается движение транспорта

Во вторник, 30 мая, в среду, 1 июня, и в субботу, 3 июня, продолжатся работы по реконструкции Клочковской улицы – на участке от улицы Буковой до проспекта Победы.



// Facebook

Как сообщили в городской диспетчерской службе 1562, в эти дни с 9.00 до 22.00 будет запрещено движение транспорта на учатках выполняемых работ.



Так, 30 мая и 1 июня 2017 запрещается движение транспортных средств по ул. Клочковской на участке от ул. Ляли Убийвовк до пр.. Победы при движении в сторону Окружной дороги, и организуется пропуск транспортных средств по свободной от выполнения работ полосе.



3 июня запрещается движение транспортных средств по ул. Клочковской на участке от пр. Победы до ул. Ляли Убийвовк при движении в сторону центра города, и организуется пропуск транспортных средств по свободной от выполнения работ полосе.