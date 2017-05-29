По Клочковской ограничивается движение транспорта

Во вторник, 30 мая, в среду, 1 июня, и в субботу, 3 июня, продолжатся работы по реконструкции Клочковской улицы – на участке от улицы Буковой до проспекта Победы.
Как сообщили в городской диспетчерской службе 1562, в эти дни с 9.00 до 22.00 будет запрещено движение транспорта на учатках выполняемых работ.
Так, 30 мая и 1 июня 2017 запрещается движение транспортных средств по ул. Клочковской на участке от ул. Ляли Убийвовк до пр.. Победы при движении в сторону Окружной дороги, и организуется пропуск транспортных средств по свободной от выполнения работ полосе.
3 июня запрещается движение транспортных средств по ул. Клочковской на участке от пр. Победы до ул. Ляли Убийвовк при движении в сторону центра города, и организуется пропуск транспортных средств по свободной от выполнения работ полосе.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
Весь день небо в Харькове будет ясным, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
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