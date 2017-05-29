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29.05.2017  18:57   

Трамваи №23 и 26 временно изменят маршруты

Движение трамваев по пр. Тракторостроителей, на участке от ул. Героев Труда до Салтовского шоссе, будет запрещено с 10:00 до 13:00 30 мая.


city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.
 
На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:
 
№23: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;
 
№26: Лесопарк - парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - разворотный круг «Салтовский».
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ремонт, трамвай, проспект, харьков
 
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