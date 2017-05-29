29.05.2017 18:57

Трамваи №23 и 26 временно изменят маршруты

Движение трамваев по пр. Тракторостроителей, на участке от ул. Героев Труда до Салтовского шоссе, будет запрещено с 10:00 до 13:00 30 мая.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.

На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:

№23: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;

№26: Лесопарк - парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - разворотный круг «Салтовский».