30.05.2017 09:26

В день «безвиза» МАУ устроит распродажу 30 тысяч билетов

МАУ проведет распродажу более 30 тысяч авиабилетов в Европу в честь предстоящего введения безвизового режима с Европейским союзом.



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Об этом сообщает Аvianews.



1 июня можно будет купить билеты по цене 1,39 тысяч гривен в обе стороны на специальные рейсы для совершения однодневной поездки в день введения безвиза - 11 июня - из Киева в Брюссель или Вильнюс.



В стоимость включен трансфер из и в аэропорты в Брюсселе и Вильнюсе, а также экскурсия в городах.



11 июня МАУ начнет однодневную распродажу 30 тысяч билетов в города Европы по цене 763 гривен в одну сторону. Совершить перелет по данной цене можно будет в период с 12 по 30 июня.



Ранее глава ГПСУ Виктор Назаренко сообщил, что в первый день действия безвизового режима с ЕС пассажиропоток из Украины может вырасти на 30%.



Визовый режим для краткосрочных поездок граждан Украины будет отменен в полночь воскресенья, 11 июня.