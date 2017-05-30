В день «безвиза» МАУ устроит распродажу 30 тысяч билетов

МАУ проведет распродажу более 30 тысяч авиабилетов в Европу в честь предстоящего введения безвизового режима с Европейским союзом.
Об этом сообщает Аvianews.
1 июня можно будет купить билеты по цене 1,39 тысяч гривен в обе стороны на специальные рейсы для совершения однодневной поездки в день введения безвиза - 11 июня - из Киева в Брюссель или Вильнюс.
В стоимость включен трансфер из и в аэропорты в Брюсселе и Вильнюсе, а также экскурсия в городах.
11 июня МАУ начнет однодневную распродажу 30 тысяч билетов в города Европы по цене 763 гривен в одну сторону. Совершить перелет по данной цене можно будет в период с 12 по 30 июня.
Ранее глава ГПСУ Виктор Назаренко сообщил, что в первый день действия безвизового режима с ЕС пассажиропоток из Украины может вырасти на 30%.
Визовый режим для краткосрочных поездок граждан Украины будет отменен в полночь воскресенья, 11 июня.
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